В Ставрополе женщина подорвалась на взрывном устройстве у воинской части

Женщина подорвалась на взрывном устройстве около воинской части в Ставрополе. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

По данным MNS, инцидент произошел рядом с 247-м гвардейским десантно-штурмовым полком. Женщина в результате взрыва получила осколочные ранения, ей оказывается медицинская помощь.

Подъезд к месту происшествия перекрыт силовиками. Рассматривается несколько версий произошедшего, одна из них – диверсия.

О взрыве возле воинской части также сообщили местные Telegram-каналы, но без деталей. По данным канала Baza, взрыв произошел на троллейбусной остановке рядом с военной частью.

28 августа в Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Мужчина наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Пострадавшему провели операцию, после чего вертолетом санавиации доставили в Москву.

Ранее в ДНР местный житель получил ранение при подрыве на мине «Лепесток».