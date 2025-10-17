После взрыва на заводе в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов

После взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке (Башкирия) спасатели извлекли из-под завалов троих пострадавших. Об этом сообщил министр здравоохранения республики, Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

«На данный момент из под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Состояние одного пациента тяжелое, у второго – средней тяжести, у третьего – легкое», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Для оказания дополнительной помощи из Уфы в Стерлитамак направлена оперативная группа Минздрава Башкирии, включая санитарную авиацию, врачей-комбустиологов и команду психологов.

Взрыв на предприятии «Авангард» произошел 17 октября. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.

