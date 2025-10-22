«Мы в состоянии войны»: россиян призвали отнестись с пониманием к перебоям в работе Telegram

Россияне сталкиваются с блокировками связи в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram, поскольку спецслужбы таким образом борются с террористами и мошенниками, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Я думаю, что все-таки нашим гражданам нужно с пониманием относиться — все ограничения связаны с определенными действиями спецслужб по предотвращению террористических актов, массовых мошенничеств с применением этих мессенджеров. Нужно понимать, что мы находимся в состоянии войны: проблемы бывают, аэропорты перекрывают, поезда иногда отстают от графика», — сказал депутат.

Парламентарий порекомендовал россиянам «с пониманием» отнестись к ситуации с блокировками. По его словам, россиянам стоит завести аккаунты и в других мессенджерах.

«Это часть нашей сегодняшней жизни, когда мы находимся в состоянии войны, мы вынуждены с пониманием относиться к тем обременениям, ограничениям, и сложностям, которые сегодня есть. Я думаю, что через пару-тройку дней все наладится, и нашим гражданам переживать не стоит. В любом случае, [советую] завести два-три других мессенджера, в том числе и MAX», — сказал он.

Россияне столкнулись в конце октября 2025 с блокировками Telegram и WhatsApp в разных регионах. В Роскомнадзоре рассказали, что частично ограничивают работу приложений для борьбы с преступниками.

Ранее в Совфеде разъяснили, как не потерять деньги при поиске работы.