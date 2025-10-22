На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с РФ и Латвией

ТАСС: Эстония продлила на 4 недели запрет на полеты вдоль границ с РФ и Латвией
close
Depositphotos

Эстония продлила до 19 ноября запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до одного километра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

В период до 25 октября ограничение будет действовать с 04:00 до 17:00 (с 07:00 до 20:00 мск). С 26 октября по 19 ноября — с 05:00 до 18:00 (с 08:00 до 21:00 мск).

Запрет был введен 19 сентября, после чего продлевался. Он касается всех воздушных судов, включая беспилотные. Им запрещено находиться в данных районах без специального разрешения. Ограничение не распространяется на полеты БПЛА, принадлежащих органам полиции или пограничной службы на высоте чуть более 100 м.

Командующий военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге заявлял, что цель запрета — снизить нагрузку на операторов наблюдения.

До этого такой же запрет вводился в Латвии.

Ранее глава Минтранса назвал условие для возобновления авиасообщения с Молдавией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами