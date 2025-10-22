Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с РФ и Латвией

ТАСС: Эстония продлила на 4 недели запрет на полеты вдоль границ с РФ и Латвией

Эстония продлила до 19 ноября запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до одного километра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

В период до 25 октября ограничение будет действовать с 04:00 до 17:00 (с 07:00 до 20:00 мск). С 26 октября по 19 ноября — с 05:00 до 18:00 (с 08:00 до 21:00 мск).

Запрет был введен 19 сентября, после чего продлевался. Он касается всех воздушных судов, включая беспилотные. Им запрещено находиться в данных районах без специального разрешения. Ограничение не распространяется на полеты БПЛА, принадлежащих органам полиции или пограничной службы на высоте чуть более 100 м.

Командующий военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге заявлял, что цель запрета — снизить нагрузку на операторов наблюдения.

До этого такой же запрет вводился в Латвии.

