Эстония запретила летать ночью вдоль границы на малой высоте

Власти Эстонии ввели запрет на полеты у границы с РФ и Латвией на малой высоте

Самолетам и беспилотникам, летающим на высоте до одной тысячи метров, запрещено передвигаться над территорией, примыкающей к границе с Россией и Латвией в вечерние и ночные часы. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Таллин», отвечающей за воздушный трафик над страной.

Ограничения введены в период с 20:00 до 07:00 мск до 30 сентября для всех типов воздушных судов. Исключением могут стать полеты, согласованные органами полиции или охраны границы», - сказал собеседник агентства, не пояснив, с чем именно связаны подобные ограничения.

До этого сообщалось, что власти Латвии закрыли до 8 октября воздушное пространство над границами страны с 20:00 до 07:00 мск. Речь идет о полетах на высотах до 6 км. Запрет затронул не только небо над границами России и Белоруссии, но также Эстонии и Литвы.

Ранее в Эстонии заявили, что не планируют открывать мост в Нарве для движения автомобилей.