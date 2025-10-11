На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

Власти Латвии продлили запрет на полеты у границы с Россией до 19 октября
true
true
true
close
Global Look Press

Закрытие воздушного пространства Латвии у границы с Россией и Белоруссией будет действовать еще как минимум неделю. Об этом в интервью ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за перелеты.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября», — заявил он.

По словам источника, изначально запрет должен был длиться до 8 октября, затем еще пролонгировали еще на четыре дня — до 12 октября. Он отметил, что аналогичные меры действуют также на границе страны с Литвой и Эстонией.

Собеседник агентства подчеркнул, что исключениями могут стать только те полеты, которые были заранее санкционированы с военным ведомством.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее в Европе сочли Россию страной, финансирующей терроризм.

