Глава Минтранса назвал условие для возобновления авиасообщения с Молдавией

Никитин: возобновление авиасообщения с Молдавией зависит от отношения к России

Возможность возобновления авиасообщения с Молдавией зависит от отношения к России новой власти. Об этом заявил глава российского Минтранса Андрей Никитин, передает ТАСС.

По его словам, сейчас там формируется новая власть. Со временем будет понятно ее отношение к России.

«Исходя из того, насколько эта власть будет дружна России, мы будем принимать решения, исходя из интересов нашей страны», — отметил он, ответив на вопрос.

Никитин также добавил, что Росавиация ведет активную работу по запуску новых международных рейсов.

25 июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был поднят вопрос о возобновлении авиасообщения между странами. Инициатором выступила Молдавия.

В 2022 году Молдавия ввела режим ЧП и закрыла небо в связи с событиями на Украине. Чуть позже этот запрет сняли и Молдавия хотела возобновить перелеты в Москву в связи с многочисленными просьбами граждан. Однако предложение подвергли критике в контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности, призвав придерживаться позиции ЕС в этом вопросе. После чего управление гражданской авиации запретило полеты в Россию, аргументировав это авиационной безопасностью.

Ранее Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства».