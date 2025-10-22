Омбудсмен Чечни обвинил правозащитников в смерти сбежавшей из семьи девушки

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти в Ереване сбежавшей из семьи Айшат Баймурадовой. Свой комментарий он оставил в официальном Telegram-канале.

Он заявил «кризисные центры со статусом иноагента» похищают девушек с Северного Кавказа, вывозя их в страны Запада.

«Сейчас пытаются связать смерть Баймурадовой Айшат, которая умерла на территории Армении, с Чеченской Республикой», — сказал омбудсмен.

Солтаев допустил, что расправиться над Баймурадовой могли сами же правозащитники с целью дискредитации властей Чечни.

В Армении полицейские обнаружили мертвой чеченку Айшат Баймурадову, которая пропала 15 октября. По словам друзей девушки, в тот вечер она пошла на встречу с подругой из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), однако домой не вернулась и перестала выходить на связь. Правозащитники предположили, что Баймурадову могли насильно вернуть домой, ведь подобное ранее уже происходило с другими бежавшими из Чечни девушками. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

