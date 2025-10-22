На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Омбудсмен Чечни обвинил правозащитников в смерти сбежавшей из семьи девушки

Омбудсмен Солтаев обвинил правозащитников в смерти сбежавшей чеченки Баймурадовой
true
true
true
close
Телеграм-канал «Марем»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти в Ереване сбежавшей из семьи Айшат Баймурадовой. Свой комментарий он оставил в официальном Telegram-канале.

Он заявил «кризисные центры со статусом иноагента» похищают девушек с Северного Кавказа, вывозя их в страны Запада.

«Сейчас пытаются связать смерть Баймурадовой Айшат, которая умерла на территории Армении, с Чеченской Республикой», — сказал омбудсмен.

Солтаев допустил, что расправиться над Баймурадовой могли сами же правозащитники с целью дискредитации властей Чечни.

В Армении полицейские обнаружили мертвой чеченку Айшат Баймурадову, которая пропала 15 октября. По словам друзей девушки, в тот вечер она пошла на встречу с подругой из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), однако домой не вернулась и перестала выходить на связь. Правозащитники предположили, что Баймурадову могли насильно вернуть домой, ведь подобное ранее уже происходило с другими бежавшими из Чечни девушками. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СПЧ заявили, что шансы найти пропавшую в Чечне Седу Сулейманову «невелики».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами