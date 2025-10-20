В Ереване погибла сбежавшая чеченка. Ее подруга могла сотрудничать с Чечней и сама пропала

В Армении полицейские обнаружили мертвой чеченку Айшат Баймурадову, которая пропала 15 октября. По словам друзей девушки, в тот вечер она пошла на встречу с подругой из Instagram*, однако домой не вернулась и перестала выходить на связь. Правозащитники предположили, что Баймурадову могли насильно вернуть домой, ведь подобное ранее уже происходило с другими бежавшими из Чечни девушками. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Ереване нашли мертвой 23-летнюю уроженку Чечни Айшат Баймурадову. Об этом сообщили в МВД Армении.

Как рассказали правоохранители, о пропаже девушки стало известно 17 октября, после чего она была объявлена в розыск. 19 октября в центр оперативного управления МВД позвонил гражданин и сообщил, что в одной из квартир на улице Демирчяна в Ереване находится тело женщины. Прибывшие полицейские установили, что погибшая — Баймурадова.

Все обстоятельства смерти девушки сейчас выясняют правоохранители: назначены соответствующие экспертизы, ведется предварительное следствие.

Как пропала Баймурадова?

Как рассказала группа «Марем», помогающая женщинам с Северного Кавказа, Айшат Баймурадова покинула Чечню с помощью правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам, «несколько месяцев назад». По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», который ссылается на знакомых девушки, причиной ее побега стало домашнее насилие.

О пропаже девушки 17 октября сообщил живущий в Армении правозащитник Даниил Чебыкин. Он рассказал, что вечером 15 октября Баймурадова пошла на встречу с подругой из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но домой не вернулась. Ни сама Айшат, ни ее подруга при этом не отвечали на звонки. По адресу, где должны были находиться девушки, также не удалось никого найти.

После этого друзья, с которыми Баймурадова снимала квартиру, забили тревогу и написали заявление в полицию. Правозащитники предположили, что Баймурадову могли насильно вернуть в Чечню. С этим ранее сталкивались другие девушки. Например, в мае 2025 года в Тбилиси была похищена чеченка Лаура Авторханова, также сбежавшая от домашнего насилия.

«Подруга» Баймурадовой встречалась с другими чеченками, а потом сама пропала

«Кризисная группа СК SOS» (организация включена Минюстом в список иноагентов) выяснила, что девушку, с которой встречалась Айшат Баймурадова, зовут Карина Иминова. Знакомым она рассказывала, что родилась в Дагестане, однако на деле оказалось, что Карина родом из Кыргызстана и с Дагестаном никак не связана. Кроме этого, судя по штрафам за нарушения при вождении, девушка посещала Чечню.

«Кризисная группа СК SOS» отмечает, что Иминова общалась и с другими бежавшими чеченками, а также звала их на встречи. После пропажи Баймурадовой Карина также перестала выходить на связь и удалила свой аккаунт в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). По неподтвержденной информации, девушка также покинула территорию Армении.

При этом среди подписчиков Иминовой в Instagram правозащитники обнаружили Рубати Мицаеву — бывшую соратницу премьер-министра Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, которая в 2021 году вернулась в Чечню с разрешения Рамзана Кадырова.

Кто мог убить Баймурадову?

На данный момент точно неизвестно, что стало причиной смерти Айшат Баймурадовой. Однако основательница проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко, которая была на связи с девушкой, рассказала СМИ, что Баймурадову задушили в ночь с 15 на 16 октября.

Михальченко утверждала, что на камеры видеонаблюдения попали двое человек, которые могут быть причастны к смерти чеченки. Одного из них основательница проекта назвала «наводчицей». При этом после публикации материала с ее комментарием Михальченко заявила, что все, рассказанное ей, — это «непроверенная информация».