В СПЧ заявили, что шансы найти пропавшую в Чечне Седу Сулейманову «невелики»

МВД России объявило в розыск Седу Сулейманову, которую два года назад родственники против ее воли вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню. Странно, что ориентировка о розыске пропавшей девушки появилась в базе МВД только сейчас, заявила «Газете.Ru» член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Знаете, на самом деле очень странно, что ее в розыск не объявили сразу после того, как было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». И то, что дело возбуждено — это точно, потому что мне такой ответ из управления Следственного комитета по Чечне давали на вопрос, какие действия произведены, чтобы установить, где находится пропавшая Седа Сулейманова. И вот очень странно, что объявили ее в розыск только сейчас», — сказала она.

Меркачева подчеркнула, что сейчас девушку должно начать искать еще и МВД России. При этом член СПЧ считает, что шансы найти Сулейманову «совсем невелеки».

«Тогда получается, что до этого ее искали, по сути, только в Чечне, потому что она была на сайте СК Чечни, а сейчас ее будут искать МВД России еще дополнительно. То есть, конечно, есть шансы, что больше информации таким образом стечнтся. Другое дело, что здесь контактная информация, которая указана — это информация, телефон региона, то есть региональный. То есть все равно это все сводится на Грозный. Думаю, что шансы уже совсем невелики ее найти, бедную девушку», — сказала член СПЧ.

Седа Сулейманова, уроженка Чечни, сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям. Ее вывезли в Чечню.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Седа Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Сама девушка не говорила ни слова на видео, которое публиковал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

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