В России набирает популярность новый вид туризма

В России набирает популярность генеалогический туризм. Все больше людей желают отправиться на родину своих предков, узнать их судьбы и заполнить пробелы в истории своей семьи. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал эксперт в области преемственности и передачи семейного наследия Михаил Шевелев. По его словам, этот вид туризма интересен в первую очередь уникальностью маршрутов.

«И мы как практики, которые работают с генеалогией, с историей семьи, видим, что каждый проект — это совершенно новые места, локации, выходы семей. И все у нас за советский период очень перемешаны. И получается, чтобы проехать по местам рождения ваших предков, вы исследуете совершенно разные направления нашей огромной страны», — отметил Шевелев.

Он пояснил, что по ходу маршрута у участников есть возможность познакомиться с местными краеведами, пройти вместе с ними квесты, посетить музеи и ремесленные мастерские, и, в конечном итоге, найти тот самый заброшенный дом или остатки храма, связанные с предками.

Научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка до этого сообщил, что туроператоры Мурманской области начнут продавать туры для желающих очистить труднодоступные пляжи от пластика.

Туры будут проводиться в рамках реализации проекта «Чистокеан». По его словам, участие туристов в очистке берегов океана ускорит решение проблемы загрязнения экологии и воспитает у граждан чувство ответственности за сохранение окружающей природы.

Ранее россиянам рассказали о пользе отдыха в тишине для здоровья.