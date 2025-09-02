Россиянам рассказали о пользе отдыха в тишине для здоровья

Отдых в тишине поможет организму быстрее восстановиться и улучшить общее самочувствие. Об этом RuNews24.ru рассказала велнес-директор первого в России отеля тишины «Мира Силентиум», эксперт в области ментального здоровья Елена Баскакова.

По ее словам, тишина помогает мозгу перезагрузиться, а также позволяет упорядочить поток мыслей, расставить приоритеты и принять взвешенные решения.

«Во время тишины активность нейронов замедляется, позволяя им восстановиться после интенсивной работы. Это своего рода сон, но для мозга. Она дает отдых сенсорным органам, постоянно перегруженным информацией, позволяя им восстановить свою чувствительность», — отметила Баскакова.

Кроме того, в тишине увеличивается выработка «гормонов счастья» — эндорфинов, что положительно сказывается на настроении. Чтобы интегрировать тишину в повседневную жизнь, эксперт посоветовала выделить 15-20 минут в день на то, чтобы провести время без телефона и телевизора. Например, сделать медитацию или прогуляться в парке.

Тревел-журналист, эксперт по туризму сервиса путешествий Туту Елизавета Короткова до этого рассказала «Газете.Ru», что все больше туристов устают от «маршрутов по максимуму» и выбирают совершенно другой формат отдыха — тихий туризм.

