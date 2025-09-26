В России могут появиться экотуры для желающих чистить море от пластика

ТАСС: в Мурманской области начнут продавать туры для очистки пляжей от пластика

Туроператоры Мурманской области начнут продавать туры для желающих очистить труднодоступные пляжи от пластика. Об этом сообщил ТАСС научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.

Туры будут проводиться в рамках реализации проекта «Чистокеан». По его словам, участие туристов в очистке берегов океана ускорит решение проблемы загрязнения экологии и воспитает у граждан чувство ответственности за сохранение окружающей природы.

«Кто заинтересован больше, чем те, кто любят природу, или сегодня получают доходы от показа ее красот?» — подчеркнул Латка.

Значительную часть пластикового мусора, который попадает в мировой океан, течение Гольфстрим выносит в Баренцево море. Этот мусор губит китов, тюленей, морских птиц и рыбу, что снижает биологическую продуктивность моря.

