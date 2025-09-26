На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут появиться экотуры для желающих чистить море от пластика

ТАСС: в Мурманской области начнут продавать туры для очистки пляжей от пластика
close
Jon Nazca/Reuters

Туроператоры Мурманской области начнут продавать туры для желающих очистить труднодоступные пляжи от пластика. Об этом сообщил ТАСС научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.

Туры будут проводиться в рамках реализации проекта «Чистокеан». По его словам, участие туристов в очистке берегов океана ускорит решение проблемы загрязнения экологии и воспитает у граждан чувство ответственности за сохранение окружающей природы.

«Кто заинтересован больше, чем те, кто любят природу, или сегодня получают доходы от показа ее красот?» — подчеркнул Латка.

Значительную часть пластикового мусора, который попадает в мировой океан, течение Гольфстрим выносит в Баренцево море. Этот мусор губит китов, тюленей, морских птиц и рыбу, что снижает биологическую продуктивность моря.

До этого экотуризм назвали самым конкурентоспособным альтернативным видом туризма в РФ.

Ранее в России установили новый рекорд в области внутреннего туризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами