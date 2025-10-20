На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван орех, который снижает воспаление в организме при ожирении

NutriRes: орехи кешью помогают уменьшить объем талии при ожирении
true
true
true
close
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление кешью помогает сократить объем висцерального жира у подростков без необходимости строгих диет и физических нагрузок. К такому выводу пришли бразильские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Research (NutriRes).

В эксперименте участвовали 142 школьника с ожирением из города Форталеза. В течение 12 недель одна группа ежедневно съедала по 30 граммов обжаренного кешью. Дополнительно обе группы получали рекомендации по правильному питанию.

К концу исследования у подростков из первой группы наблюдалось значительное снижение окружности талии и уровня окислительного стресса — состояния, связанного с воспалением и старением клеток. При этом масса тела участников существенно не изменилась.

Авторы работы объясняют эффект высоким содержанием в кешью ненасыщенных жиров, магния и антиоксидантов. Магний способствует защите мышц, повышает энергетический обмен и физическую выносливость. Кроме того, этот элемент регулирует уровень сахара в крови — улучшает чувствительность клеток к инсулину, снижает риск развития диабета второго типа.

Ненасыщенные жиры и антиоксиданты также участвуют в метаболической защите — они снижают уровень «плохого» холестерина, улучшают состояние сосудов и нормализуют артериальное давление.

Исследователи считают, что кешью могут стать доступным и естественным способом профилактики метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков.

Ранее россиянам назвали продукты, полезные для концентрации и памяти.

