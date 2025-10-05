«500 тысяч откажутся от поездок». Чем грозят новые правилах выезда детей за границу

С 20 января 2026 года детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. При этом взрослые по-прежнему смогут въезжать по внутреннему паспорту. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали снижение турпотока из-за новых требований. Также они подчеркнули, что при отказе в вылете из-за документов никакого возврата денег ожидать не стоит.

О том, что с 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет потребуется собственный загранпаспорт, в миграционной службе МВД России сообщили 2 октября. Дети, которые успели выехать из России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться в страну по тому же документу.

Граждане России с 14 лет и взрослые, как и прежде, могут попасть в перечисленные государства по внутреннему паспорту РФ. При транзите через третьи страны или по требованиям конкретного авиаперевозчика могут понадобиться иные документы.

О планируемом нововведении официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила еще в середине сентября.

Как это скажется на туризме

Из-за введения новых правил туроператоры начали бить тревогу. Так, АТОР направила официальные обращения в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой пересмотреть поправки, предусматривающие обязательное наличие загранпаспорта у детей, выезжающих в Абхазию и Белоруссию, сохранить возможность выезда по свидетельству о рождении.

По прогнозу туроператоров, поток туристов в эти две страны из-за новых требований может сократиться в четыре раза.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал «Газете.Ru», что только в Абхазии потери могут составить около 500 тыс. человек, что соответствует трети всего турпотока.

«В 2025 году страну посетили примерно 1,5 млн туристов, среди них около 200 тыс. детей до 14 лет. Часть семей, не оформивших загранпаспорта, скорее всего, откажется от поездок. Мы не видим ситуации, когда в семье паспорт есть у одного, а у остальных нет. Если документы до сих пор не оформили, значит, потребности не было», — отметил эксперт.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев добавил, что потери турпотока могут составить сотни тысяч и даже до 1 млн семей за целый год, которые не поедут в Абхазию и Белоруссию.

«Речь о категории туристов, которые в принципе не бывают за пределами бывшего СНГ. Абхазия обычно идет в дополнение к поездке в Сочи, а Белоруссия — санаторным направлением. То есть это не те поездки, под которые берут целый тур, и вопрос цены тут не столь важен», — отметил Селезнев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Ромашкина, чтобы избежать падения турпотока, важно найти решение — либо вернуться к прежнему порядку въезда детей по свидетельствам о рождении, либо дать отсрочку в два-три года, чтобы семьи успели оформить паспорта.

«Пока же мы фиксируем пессимизм: туристы ждут, но массово документы не делают», — заключил эксперт.

Селезнев согласен, что в рамках нововведения речь больше идет о формальностях, которые могут раздражать людей, не привыкших иметь по два-три паспорта и не понимающих, зачем им вообще этим надо заниматься.

«Многие не захотят ради экскурсии в Абхазию или поездки всей семьей на машине в Белоруссию идти в паспортный стол. Они выберут другое направление», — уверен Селезнев.

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко добавил, что падение спроса на поездки с детьми в эти страны можно ожидать в первые месяцы 2026 года, если родители не успеют подготовить документы.

«В первую очередь пострадают направления, популярные для последних бронирований и коротких поездок на выходные (например, Белоруссия или Абхазия). В долгосрочной перспективе рынок адаптируется, но некоторая часть «импульсных» семейных поездок может быть не реализована», — сказал Щербаченко «Газете.Ru».

С ним не согласен председатель комиссии по безопасности финансовых рынков совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Несмотря на рост цен на туры на 10-20% в новогодний сезон 2025-2026 года и требование наличия паспорта для ребенка, спрос на указанные направления ощутимо вырос — по данным туристических агентств, примерно в два раза. Тех, кто решил поехать, требования в отношении загранпаспорта ребенка не останавливает», — подчеркнул Аитов.

Что делать при отказе в вылете

Эксперты подчеркнули, что ответственность за документы несет турист, и вряд ли ему вернут деньги, если авиакомпания отказала в посадке на рейс при отсутствии у ребенка загранпаспорта.

«Здесь важно понимать: по закону ответственность за подготовку документов полностью лежит на туристе. Туроператор обязан предоставить услугу — перелет, проживание, трансфер, экскурсии. Но проверить, есть ли у ребенка паспорт и соответствует ли он требованиям пограничного контроля, — это обязанность родителей. Если семья приезжает в аэропорт без загранпаспорта ребенка, авиакомпания не допустит пассажира на рейс, а на границе его просто не выпустят. Такая ситуация будет рассматриваться как «неявка туриста по вине клиента», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» юрист Виталий Недбай.

По его словам, в этом случае деньги за тур или билеты не возвращают, либо это будет минимальная сумма — то, что не было фактически потрачено туроператором — например, часть средств за экскурсии или трансфер. Юрист добавил, что в большинстве случаев «без штрафа» поменять тур не получится.

«Некоторые туроператоры идут навстречу клиентам, особенно если до поездки остается время. Возможные варианты:

перенос тура на более поздние даты (например, после получения паспорта), замена страны на ту, где не требуется загранпаспорт для детей (внутренние туры по России или, например, в Калининград), частичный возврат стоимости, за вычетом штрафов и фактически понесенных расходов (оплата отеля, невозвратные авиабилеты)», — пояснил юрист.

Сколько стоит загранпаспорт для ребенка

Госпошлина на загранпаспорт для ребенка составляет 1000 рублей за пятилетний документ и 3000 рублей за биометрический. Окончательная стоимость зависит от выбранного типа паспорта и от возможного наличия льготы. По словам экспертов, в рамках нововведения вопрос заключается не в цене, а во времени.

«Если начать процедуру оформления загранпаспорта ребенку сейчас, к ноябрю документы будут готовы. Тур тогда можно покупать заранее с вылетом после 20 января», — посоветовал Ромашкин.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская добавила, что стандартный срок рассмотрения заявления — до одного месяца, если подавать документы по месту жительства. При подаче не по месту прописки срок может увеличиться до трех месяцев, уточнила Никольская.

«Планируя поездку на 2026 год, настоятельно рекомендуется сначала получить загранпаспорт на ребенка и только после этого, имея на руках все необходимые документы, оплачивать тур, что позволит избежать рисков и финансовых потерь», — рекомендовала экономист.

Оформлять ли загранпаспорт ребенку

Эксперты посоветовали оформить загранпаспорт ребенку, так как он пригодится в любом случае. По мнению собеседников, биометрические паспорта полезно иметь всей семье.

«Это позволяет 10 лет свободно пересекать границу России. Также наличие загранпаспорта позволяет покупать зарубежные горящие туры с близкими датами вылета. Отсюда простой вывод: паспорта всем членам семьи надо просто сделать. И не пытаться подстраивать будущие поездки под их отсутствие или наличие», — пояснил Селезнев.

По словам Аитова, российские граждане, включая детей, могут иметь два заграничных паспорта одновременно, но при этом второй паспорт должен быть только биометрическим (нового образца), а первый может быть как старого, так и нового образца.

«У детей возможны поездки в конфликтующие страны: один паспорт может быть сдан на оформление визы, с другим в это же время можно путешествовать. Второй паспорт дает гибкость в планировании поездок и позволяет иметь запасной документ на случай утери первого. В отличие от паспорта старого образца, при оформлении биометрического паспорта ребенку необходимо присутствовать лично для фотографирования и дактилоскопии (для детей старше 12 лет)», — добавил эксперт.