Учитель и ученик подрались в раздевалке бурятской школы и попали на видео

Подросток напал с кулаками на учителя в Бурятии
Учитель и ученик подрались в бурятской школе. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Драка между учителем физики и его учеником произошла в пятницу, 17 октября, в школе села Поселье Иволгинского района Бурятии. По словам очевидцев, конфликт якобы спровоцировал педагог, отвесив подростку подзатыльник. Тогда школьник повалил педагога на пол в раздевалке и принялся бить его кулаками.

В ходе потасовки несовершеннолетний сломал себе кисть, а учителя затем отстранили от работы. Его коллеги даже создали петицию, чтобы поддержать мужчину, который, как сообщается, стал жертвой провокации и травли со стороны детей.

Районный прокурор уже внес представление начальнику управления образования об устранении нарушений из-за ненадлежащего контроля за образовательным процессом. В образовательном учреждении также проводится служебная проверка.

Ранее девятиклассница из Приморья избила одноклассницу на уроке и попала на видео.

