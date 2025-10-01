На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин ворвался на урок и избил школьника

В Саратове родитель ворвался на урок к восьмиклассникам и избил школьника
В Саратове мужчина ворвался на урок к восьмиклассникам в школе №86 и избил одного из учеников. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Саратов».

По информации подписчика канала, родитель одного из школьников зашел в класс во время урока. Мужчина, не обращая внимания на детей и педагога, которая кричала ему «Стоп!», подошел к одному из детей и с размаха дал ему пощечину.

«Я тебя зарою, понял?» — обратился родитель к мальчику.

В пресс-службе областного МВД России заявили, что устанавливают обстоятельства конфликта в образовательном учреждении.

«В настоящее время полицейские проводят проверку указанных сведений, устанавливают обстоятельства произошедшего. Действиям мужчины будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток с особенностями развития ударил учителя в лицо.

