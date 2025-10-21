На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, почему Илон Маск не едет в Россию

Депутат Свинцов: появление Илона Маска в России будет политически некорректно
Nathan Howard/Reuters

Появление миллиардера Илона Маска в России будет «политически некорректным» шагом — сначала президент США Дональд Трамп должен наладить отношения с Москвой. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Андрей Свинцов. Так он объяснил, почему Маск-младший не летает в РФ, в отличие от своего отца Эррола.

«Безусловно, отец Илона Маска очень интересный публичный деятель. Я сам лично с ним встречался в Москве — он приезжал на форум «Россия будущего». Поэтому могу однозначно сказать, что он приезжает к нам, чтобы понять, как всего за 25 лет фактически из руин, в которые попала благодаря перестройке и развалу Советского Союза, Россия превратилась в процветающую страну с очень мотивированным и патриотичным населением. Его сын Илон Маск пока не может приезжать в Россию, потому что все прекрасно понимают: Маск и президент США Дональд Трамп — сегодня, наверное, два самых влиятельных человека в США. И, конечно, появление Илона Маска в России — очень серьезный политический шаг», — сказал Свинцов.

По его мнению, пока президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп «не выстроят отношения между собой», Илон Маск не сможет прилететь в Россию.

«Это просто будет политически некорректно. То есть сначала руководители должны восстановить отношения между нашими странами, только после этого такие крупные политические деятели уже будут летать к нам по поручениям или без», — считает Свинцов.

21 октября отец американского миллиардера, владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, предприниматель Эррол Грэм Маск прилетел в Казань, чтобы посетить местные ИТ-парки. И объявил, что его сын может посетить Россию в ближайшее время.

При этом известно, что сам Илон Маск не общается с отцом уже много лет. Как писала в сентябре газета New York Times, он разорвал отношения с Эрролом из-за многочисленных обвинений против 79-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над детьми.

Ранее отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына.

