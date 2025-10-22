На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роскомнадзоре ответили, почему WhatsApp и Telegram не работали на юге России

РКН: WhatsApp и Telegram ограничивают для противодействия мошенникам
true
true
true
close
AlexandraPopova/Shutterstock/FOTODOM

Мессенджеры WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram на юге России частично ограничивают для противодействия мошенникам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Роскомнадзор (РКН).

В ведомстве, ссылаясь на данные правоохранителей, объяснили, что эти два мессенджера наиболее часто используют злоумышленники для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом требования по мерам противодействия представители приложений игнорировали, напомнили в РКН.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сказали там.

21 октября мессенджеры второй раз за сутки перестали работать на юге России. Как писали СМИ, жалобы поступали из Сочи, Адыгеи и Ростова-на-Дону. В последнем мессенджеры не загружаются, в том числе при подключении к Wi-Fi. Кроме того, жители Астрахани заметили, что работа приложения Telegram замедлилась.

По данным платформы по отслеживаю работы мессенджеров и приложений Downdetector, около 600 жалоб поступило из-за сбоев в Telegram. Речь в обращениях идет о проблемах с отправкой сообщений и просмотром видеозаписей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram по-прежнему действуют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами