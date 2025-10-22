В Роскомнадзоре ответили, почему WhatsApp и Telegram не работали на юге России

Мессенджеры WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram на юге России частично ограничивают для противодействия мошенникам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Роскомнадзор (РКН).

В ведомстве, ссылаясь на данные правоохранителей, объяснили, что эти два мессенджера наиболее часто используют злоумышленники для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом требования по мерам противодействия представители приложений игнорировали, напомнили в РКН.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сказали там.

21 октября мессенджеры второй раз за сутки перестали работать на юге России. Как писали СМИ, жалобы поступали из Сочи, Адыгеи и Ростова-на-Дону. В последнем мессенджеры не загружаются, в том числе при подключении к Wi-Fi. Кроме того, жители Астрахани заметили, что работа приложения Telegram замедлилась.

По данным платформы по отслеживаю работы мессенджеров и приложений Downdetector, около 600 жалоб поступило из-за сбоев в Telegram. Речь в обращениях идет о проблемах с отправкой сообщений и просмотром видеозаписей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram по-прежнему действуют.