В 2026 году на Украине могут снизить возраст мобилизации до 23 лет ради продолжения конфликта с Россией. Таким мнением в беседе с News.ru поделился заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

«Если конфликт будет продолжаться в следующем году, а я думаю, что он целый год еще будет продолжаться. В 2026 году, несмотря на то, что будут идти переговоры и переговорный процесс будет очень серьезным, плотным и эффективным, войсковой компонент будет выполнять свои задачи как с нашей стороны, так и со стороны Украины», — сказал Попов.

Военный предположил, что на Украине «все-таки понизят» возраст призыва до 23 лет или до 21 года. Таким образом Киев организует призыв среди молодежи, считает генерал.

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они пытаются всеми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. В социальных сетях публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Ранее в России понадеялись на прогресс в мирных переговорах по Украине в 2026 году.