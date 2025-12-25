Полковник оценил состояние ВСУ к концу 2025 года

Состояние ВСУ к концу 2025 года характеризуется тенденциями к снижению боеспособности большинства линейных подразделений и укреплению элитных частей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, наблюдается снижение боеспособности большинства линейных подразделений, которые комплектуются мобилизованными. Поэтому для ВСУ фронт регулярно рушится на разных направлениях. При этом происходит усиление элитных подразделений, которые украинское военное командование использует как «пожарные бригады» на наиболее критичных направлениях.

При этом, указывает Демуренко, подобная «селекция» проводится сознательно, поскольку материальных и человеческих ресурсов «уже не хватает на всех». Однако именно наиболее боеспособные части не дают фронту полностью рухнуть. Подобные формирования «могут драться еще очень долго», констатировал военный.

До этого капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ копят беспилотники для масштабных ударов по России в новогодние праздники. По его словам, «нашим ребятам из ПВО» придется «поработать». Дандыкин призвал «быть аккуратным», поскольку украинские дроны залетают даже в тыл.

