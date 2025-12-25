Боец подразделения «Орлан» пострадал во время атаки Белгородской области

Гладков: боец подразделения «Орлан» пострадал во время атаки вражеского БПЛА

Боец подразделения «Орлан» пострадал во время атаки украинского БПЛА на Шебекинский округ Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«При отражении атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения спины и проникающее ранение грудной клетки», — написал он.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую больницу, там ему оказали помощь. Позже его перевели в областную клиническую больницу.

25 декабря беспилотник атаковал город Грайворон Белгородской области, целью БПЛА стал автомобиль. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 декабря над российскими регионами был уничтожен 141 украинский беспилотник. Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. Над Белгородской областью уничтожили пять дронов.

Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках дронов.