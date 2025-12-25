Захарова поздравила бойцов СВО с наступающим Новым годом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила с наступающим Новым годом журналистов и находящихся на передовой бойцов специальной военной операции. Трансляция ее брифинга велась на канале внешнеполитического ведомства в Rutube.

Захарова обратилась к журналистскому сообществу, выразив благодарность за совместную плодотворную работу. Она отметила, что МИД России остается открытым к дальнейшему конструктивному взаимодействию. По ее словам, журналистская деятельность сегодня имеет особое значение: в условиях постоянных попыток агрессивного навязывания постправды важно придерживаться высоких стандартов профессиональной этики, распространять достоверную информацию и противостоять фейкам.

Захарова отдельно обратила внимание на военнослужащих, находящихся в зоне СВО, подчеркнув, что именно они ежедневно приближают победу России. Она отметила, что считает их настоящими героями, взявшими на себя тяжелую службу по защите страны и обеспечению безопасности.

«Я хочу пожелать им сил, здоровья, терпения, надежды и веры. Мы с вами, ребята, и вы об этом знаете!» — сказала дипломат.

23 декабря Захарова в своем Telegram-канале представила клип на песню «Мой ангел», стихи к которой она написала сама. Дипломат отметила, что работа над композицией была долгой и непростой, но, по ее словам, эта песня была необходима.

