На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова поздравила бойцов СВО с наступающим Новым годом

Захарова поздравила с наступающим Новым годом находящихся на передовой бойцов
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила с наступающим Новым годом журналистов и находящихся на передовой бойцов специальной военной операции. Трансляция ее брифинга велась на канале внешнеполитического ведомства в Rutube.

Захарова обратилась к журналистскому сообществу, выразив благодарность за совместную плодотворную работу. Она отметила, что МИД России остается открытым к дальнейшему конструктивному взаимодействию. По ее словам, журналистская деятельность сегодня имеет особое значение: в условиях постоянных попыток агрессивного навязывания постправды важно придерживаться высоких стандартов профессиональной этики, распространять достоверную информацию и противостоять фейкам.

Захарова отдельно обратила внимание на военнослужащих, находящихся в зоне СВО, подчеркнув, что именно они ежедневно приближают победу России. Она отметила, что считает их настоящими героями, взявшими на себя тяжелую службу по защите страны и обеспечению безопасности.

«Я хочу пожелать им сил, здоровья, терпения, надежды и веры. Мы с вами, ребята, и вы об этом знаете!» — сказала дипломат.

23 декабря Захарова в своем Telegram-канале представила клип на песню «Мой ангел», стихи к которой она написала сама. Дипломат отметила, что работа над композицией была долгой и непростой, но, по ее словам, эта песня была необходима.

Ранее Песков раскрыл формат новогоднего обращения Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами