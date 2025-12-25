На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный певец не выжил после удара током в магазине автозапчастей

25-летнего певца Кевина Косту не смогли спасти после удара током
kevenscosta/Istagram

Популярный в Бразилии исполнитель госпел-музыки Кевин Коста получил серьезный удар током, после чего его не смогли спасти. Об этом сообщило издание Metropoles.

25-летний артист устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. По данным пожарной службы, он был пристегнут страховочным тросом на высоте шести метров, и для его спасения потребовался погрузчик.

Прощание с Костой прошло 24 декабря на кладбище Вале-ду-Серрадо.

Недавно Прохор Шаляпин признался в шоу Басты «Вопрос Ребром», что во время одного из его концертов человек упал и потерял сознание.

По словам Шаляпина, все были в шоке. Артист отметил, что врачи пытались реанимировать мужчину, но не смогли спасти.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина.

