Известный певец не выжил после удара током в магазине автозапчастей

Популярный в Бразилии исполнитель госпел-музыки Кевин Коста получил серьезный удар током, после чего его не смогли спасти. Об этом сообщило издание Metropoles.

25-летний артист устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. По данным пожарной службы, он был пристегнут страховочным тросом на высоте шести метров, и для его спасения потребовался погрузчик.

Прощание с Костой прошло 24 декабря на кладбище Вале-ду-Серрадо.

