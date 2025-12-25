На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норильске возбудили дело после смерти ребенка от голода

СК возбудил дело о покушении против матери, бросившей детей в Норильске
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери, которая оставила своих детей одних дома в Норильске. Об этом сообщило управление ведомства по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

«Женщина подозревается в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенных с особой жестокостью», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что сейчас двое младших детей находятся в больнице, а старшая дочь — в социальной учреждении. По данным ведомства, угрозы жизни детей нет.

22 декабря ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в Норильске женщина на несколько суток оставила четверых детей без присмотра и еды, в результате чего от голода скончался пятимесячный ребенок.

По данным следствия, женщина проживала вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. Она ушла к знакомому и с 14 по 17 декабря 2025 не появлялась дома, оставив детей без еды и ухода. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу.

Ранее детский омбудсмен рассказала о состоянии детей из семьи в Сибири, где младенец умер от голода.

