Сургутские школьники избили мальчика за отказ воровать из магазина

Shutterstock

В Сургуте группа школьников избила мальчика, возбуждено дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В интернете распространилось видео, где школьники избивают мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах происшествия.

Предварительно, поводом для нападения мог послужить отказ ребенка совершить кражу. Ugra.kp.ru сообщает, что школьники пытались склонить его к воровству из магазина. Предполагаемыми участниками инцидента оказались несовершеннолетние 2009, 2010 и 2013 годов рождения.

Также сообщается, что все школьники знакомы между собой. После случившегося они уже успели помириться, пострадавший не обращался за медицинской помощью.

Ранее школьник-кикбоксер жестоко избил сверстника в Нижнем Тагиле.

