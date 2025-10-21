Роскомнадзор не отменял ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram

РКН: ограничения на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram остаются в силе

Роскомнадзор (РКН) не принимал решения о снятии ограничений на голосовые вызовы в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

«Решений об отмене ограничений не принималось», — говорится в сообщении.

21 октября iGuides со ссылкой на пользователей соцсетей сообщал, что на территории России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджере Telegram. Отмечалось, что возможность совершать и принимать вызовы в Telegram вновь заработала у большинства пользователей в России.

Отсутствие разъяснений со стороны Роскомнадзора и самой компании Павла Дурова вызвало различные версии о причинах восстановления функции — от технических корректировок в инфраструктуре мессенджера до снятия ограничений.

Аудиозвонки в Telegram и WhatsApp были заблокированы летом 2025 года по решению Роскомнадзора для борьбы с телефонным мошенничеством. По данным ведомства, сервис активно использовался для противоправных действий, включая массовые звонки с подменой номеров.

