«Почта России» возобновила прием посылок африканских стран

«Почта России» вновь принимает международные отправления в три африканские страны: Республику Конго, Сомали и Чад. Об этом сообщает РИА Новости.
«Почта России возобновила приём международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад», — заявил оператор.
На сайте «Почты России» доступен список, позволяющий отслеживать статус доставки в различные страны. При этом указывается, что в ряд стран отправления не принимаются из-за проблем с авиасообщением и транзитными маршрутами.
По данным компании, сроки доставки в другие страны могут быть увеличены.
20 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к африканским государствам, еще не имеющим дипломатических представительств в Москве, с предложением об их открытии. По словам министра, африканский регион является одним из ключевых геополитических приоритетов для России.
Ранее в МИД Конго оценили партнерство с Россией в сфере энергетики.