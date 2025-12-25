На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Почта России» возобновила прием посылок африканских стран

«Почта России» возобновила прием посылок в Республику Конго, Сомали и Чад
Илья Питалев/РИА «Новости»

«Почта России» вновь принимает международные отправления в три африканские страны: Республику Конго, Сомали и Чад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почта России возобновила приём международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад», — заявил оператор.

На сайте «Почты России» доступен список, позволяющий отслеживать статус доставки в различные страны. При этом указывается, что в ряд стран отправления не принимаются из-за проблем с авиасообщением и транзитными маршрутами.

По данным компании, сроки доставки в другие страны могут быть увеличены.

20 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к африканским государствам, еще не имеющим дипломатических представительств в Москве, с предложением об их открытии. По словам министра, африканский регион является одним из ключевых геополитических приоритетов для России.

Ранее в МИД Конго оценили партнерство с Россией в сфере энергетики.

