Россиянин разбил девочке лицо и изнасиловал ее

«КП»: в Вологде мужчина разбил девочке лицо и изнасиловал ее

В Вологде ребенок подвергся избиению и изнасилованию со стороны взрослого мужчины. Об этом сообщает vologda.kp.ru.

Инцидент произошел 21 декабря. Предварительно, 36-летний горожанин избил девочку и разбил ей лицо. После этого злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю.

23 декабря по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что у подозреваемого есть непогашенная судимость. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу, мужчина будет находиться под арестом до 21 февраля следующего года. Расследование уголовного дела продолжается.

