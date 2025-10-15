На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Необычные ледяные круги появились на реке в Кемеровской области

РИА: ледяные круги на реке в Кемеровской области образовались из-за погоды
true
true
true

В Кемеровской области местные жители стали свидетелями удивительного природного явления — появления на реке Назас сотен необычных ледяных кругов, напоминающих блины. Как отметили РИА Новости в местном гидрометцентре, такое явление для региона не характерно.

Там добавили, что «блинчатый лед» мог возникнуть из-за сложившихся погодных условий, когда температура воздуха колеблется около 0°С, а на воде присутствуют легкие волны. Это явление обычно можно наблюдать перед началом ледостава, когда реки готовятся покрыться постоянным слоем льда. При таких условиях вода замерзает не равномерно, а в виде отдельных кругов, которые начинают двигаться под воздействием волн по поверхности воды и образуют необычные ледяные «блинчики».

17 июля жители Хабаровского края запечатлели на фото и видео две части радуги, которые были разделены друг от друга. Такое необычное зрелище можно наблюдать нечасто. Вероятными причинами появления этого уникального явления стали сильные ливни в сочетании с ярким солнечным светом.

Ранее в Долине Смерти обнаружили уникальное природное явление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами