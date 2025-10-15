Необычные ледяные круги появились на реке в Кемеровской области

В Кемеровской области местные жители стали свидетелями удивительного природного явления — появления на реке Назас сотен необычных ледяных кругов, напоминающих блины. Как отметили РИА Новости в местном гидрометцентре, такое явление для региона не характерно.

Там добавили, что «блинчатый лед» мог возникнуть из-за сложившихся погодных условий, когда температура воздуха колеблется около 0°С, а на воде присутствуют легкие волны. Это явление обычно можно наблюдать перед началом ледостава, когда реки готовятся покрыться постоянным слоем льда. При таких условиях вода замерзает не равномерно, а в виде отдельных кругов, которые начинают двигаться под воздействием волн по поверхности воды и образуют необычные ледяные «блинчики».

17 июля жители Хабаровского края запечатлели на фото и видео две части радуги, которые были разделены друг от друга. Такое необычное зрелище можно наблюдать нечасто. Вероятными причинами появления этого уникального явления стали сильные ливни в сочетании с ярким солнечным светом.

Ранее в Долине Смерти обнаружили уникальное природное явление.