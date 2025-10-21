На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-стилист блогера Лерчек попала в СИЗО из-за дела о продаже подделок с «Садовода»

Стилиста Янковскую заключили под стражу по делу о продаже подделок с «Садовода»
Клуб WN/YouTube

Стилиста Эльвиру Янковскую заключили под стражу из-за пропуска судебного заседания по делу о продаже подделок с рынка «Садовод» под видом люксовых брендов. Об этом сообщает РИА Новости.

Янковская, которая находилась под подпиской о невыезде, обвиняется в продаже подделок под видом товаров премиальных брендов своим клиентам. Как сообщало агентство в начале октября, к делу привлечены семь потерпевших, среди которых — блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.

По версии следствия, Янковская закупала подделки на рынке «Садовод» и в других торговых центрах, выдавая за оригинальные вещи из-за рубежа. Общая сумма ущерба от ее действий составила более 5,2 миллиона рублей.

Судебный процесс по делу о мошенничестве должен был стартовать 2 октября. Однако сама ответчица и ее адвокаты проигнорировали назначенное заседание и не явились в Гагаринский суд Москвы. Адвокат потерпевших Сергей Гуров тогда говорил журналистам, что ответчица Янковская, по словам правоохранительных органов, уехала из России, проигнорировав свою подписку о невыезде.

Ранее Янковская назвала джинсы, которые должны быть в гардеробе каждой женщины.

