Зампреда комитета мэрии Калининграда арестовали по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и арестовал заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Романа Бартоша по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Зампреда комитета мэрии Калининграда заключили под стражу до 10 декабря. Чиновник вину не признал. Его задержали во время обысков в здании администрации Калининграда 16 октября.

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили в закупочную комиссию «Управления капитального строительства» («УКС») коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В начале октября в отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По информации региональной прокуратуры, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей.

Ранее владельца строительной фирмы «Зенит-Групп» арестовали за взятку чиновнику.