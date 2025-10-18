На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зампреда комитета мэрии Калининграда арестовали по делу о мошенничестве

Суд Калининграда арестовал Бартоша до 10 декабря
true
true
true
close
Shutterstock

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и арестовал заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Романа Бартоша по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Зампреда комитета мэрии Калининграда заключили под стражу до 10 декабря. Чиновник вину не признал. Его задержали во время обысков в здании администрации Калининграда 16 октября.

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили в закупочную комиссию «Управления капитального строительства» («УКС») коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В начале октября в отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По информации региональной прокуратуры, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей.

Ранее владельца строительной фирмы «Зенит-Групп» арестовали за взятку чиновнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами