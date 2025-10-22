Россиянам рассказалаи, как консервировать грибы, чтобы избежать ботулизма

Согласно статистике, маринованные грибы чаще, чем другие продукты, становятся причиной заражения таким опасным инфекционным заболеванием, как ботулизм. Об этом в интервью РИАМО предупредила руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. Чтобы избежать серьезных последствий для здоровья, она посоветовала отнестись к процессу консервации с предельным вниманием и осторожностью.

К слову, не только грибы могут представлять опасность для здоровья. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, некоторые из сезонных продуктов при неправильном употреблении или хранении способны не только свести пользу к нулю, но и нанести ощутимый вред организму.

Что касается грибов, по словам Анищенковой, их следует собирать вдали от свалок, фабрик или дорог, где те могут впитать токсины и тяжелые металлы. Кроме того, предпочтение лучше отдавать молодым грибам, поскольку они еще не успели вобрать в себя вредные вещества.

«Грибы следует перебрать, убрать все червивые, подгнившие, имеющие следы укусов или просто ядовитые образцы, а также листья, куски мха и другую грязь. Затем промойте грибы. Помните, что даже частичка почвы может привести к заражению продукта, а потому участки, на которых все еще остается грязь, лучше срезать или пройтись по ним щеточкой», — продолжила эксперт.

Далее необходимо проварить грибы 10-30 минут, чтобы уничтожить все бактерии. Для консервирования лучше всего подойдет предварительно стерилизованная стеклянная тара, так как она не влияет на вкус грибов и позволяет видеть содержимое без необходимости открывать крышку, порекомендовала она.

Рассол, по ее словам, должен полностью покрывать грибы, иначе могут развиться плесень и вредоносные бактерии. Хранить заготовки следует в прохладном и темном месте при температуре около +5-6 °C.

16 октября стало известно, что в республике Дагестан шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток. Опасные банки попали на стол двух семей в Махачкале. После еды люди с тяжелыми формами заболевания были направлены в республиканский инфекционный центр.

По данным Telegram-канал Baza, одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

