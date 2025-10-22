Минздрав РФ: миллионы россиян не знают, что больны сахарным диабетом

Минздрав РФ: около 6 млн россиян не знают, что больны сахарным диабетом

Порядка у 6 млн граждан России выявлен сахарный диабет, при этом еще столько же человек имеют скрытые формы этого заболевания, и диагноз им до сих пор не поставили. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что количество пациентов, которые страдают сахарным диабетом, «растет из года в год» по всему миру.

«Порядка 6 млн человек страдают сахарным диабетом различных типов. И примерно такое же количество человек со скрытыми формами, им заболевания еще не диагностированы», — сказал Камкин.

По словам заместителя министра, за последние два года в России создали 90 региональных и 155 межрегиональных эндокринологических центров. Кроме того, 73 федеральные медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с сахарным диабетом, прошли модернизацию. Камкин подчеркнул, что оснащение центров продолжится в рамках текущего федерального проекта.

«Во всех субъектах практически были организованы школы сахарного диабета, это одна из важных составляющих в технологиях лечения пациента», — добавил он.

20 октября сообщалось, что почти 40 тыс. человек в Подмосковье прошли обучение в школах сахарного диабета.

Ранее выявили ген, играющий ключевую роль в развитии сахарного диабета.