Почти 40 тысяч человек в Подмосковье прошли обучение в школах сахарного диабета

Максим Забелин: пациентам с сахарным диабетом важно контролировать уровень сахара
close
Depositphotos

Пациентам с сахарным диабетом очень важно контролировать уровень сахара в крови и придерживаться определенной диеты, заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он отметил, что в Московской области можно пройти обучение в школах сахарного диабета, чтобы узнать о принципах правильного питания, подсчете углеводов, проведении инъекций и коррекции доз инсулина.

«В этом году занятия в них прошли почти 40 тыс. человек, в том числе более 1,8 тыс. детей», — добавил Забелин.

В Подмосковье работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ. Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом.

