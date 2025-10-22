На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокаты попросили отменить приговор криминальному авторитету «Шишкану»

Защита попросила отменить пожизненный приговор вору в законе Медведеву
primecrime.ru

Защита криминального авторитета Олега «Шишкана» Медведева обратилась в Верховный суд России с просьбой отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом РИА Новости сообщила адвокат подсудимого Елена Сенина.

Юрист уточнила, что в жалобе защита просит отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. По словам Сениной, документ принят, однако дата его рассмотрения пока не назначена.

Второй Западный окружной военный суд 10 июня приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы. Коллегия присяжных признала его виновным в организации ОПГ и бандитизме.

Больше 20 лет назад подручные авторитета убили раменского депутата вместе с семьей из-за спора вокруг завода. Шишкану удавалось избегать тюремной решетки, пока в Раменском не нашли трупы семьи местного депутата, закопанные на глубине четырех метров. Вместе с Шишканом осудили сразу 17 членов его банды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Москве освободил из СИЗО двух конвоиров, передававших телефоны Шишкану.

