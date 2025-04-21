Двух обвиняемых в передаче телефонов заключенному конвоиров освободили из СИЗО

Суд в Москве освободил из СИЗО двух конвоиров, передававших телефоны Шишкану

Преображенский суд Москвы приговорил к исправительным работам бывших полицейских конвойной службы МВД за содействие незаконной передаче телефонов криминальному авторитету Олегу Медведеву (прозвище Шишкан — прим. ред.) и освободил их из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, двум конвоирам Абакумову Алексею и Александрову Ивану назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года.

«Заменить наказание в виде лишения свободы на исправительные работы на тот же срок с содержанием осужденных в исправительном центре. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить», — говорится в сообщении.

В начале апреля сообщалось, что в Москве конвоиры помогли передать телефоны криминальному авторитету Шишкану, донеся их в прямой кишке. Преступную схему разоблачили после того, как мобильный с сим-картой нашли у одного из арестованных подельников уголовника.

Преступную схему разоблачили после того, как мобильный с сим-картой нашли у одного из арестованных подельников Медведева.

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