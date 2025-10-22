На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские пенсионеры задали новый тренд на рынке труда

HR-эксперт Мурадян: пенсионеров в РФ чаще берут на работу, чем молодежь
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В России пенсионеры стали активнее трудоустраиваться, а работодатели, в свою очередь, начали к ним относиться как к более ценным кадрам. Об этом новом тренде на рынке труда в беседе с 360.ru рассказал руководитель Школы развития карьеры, HR-эксперт Гарри Мурадян.

Специалист отметил, что у наблюдающихся сегодня тенденций есть множество причин, и дело заключается не только в стремлении пенсионеров работать на фоне падения реальных доходов. По его мнению, пожилые люди в целом становятся более активными.

«На пенсии скучновато, хочется движухи, работы, чем-то заниматься, подсуетиться», — пояснил HR-эксперт.

При этом компании сильно нуждаются в новых кадрах, наблюдается дефицит работников, а пенсионеры, к тому же, считаются более стабильными сотрудниками – они эмоционально устойчивее молодежи, с ними проще найти общий язык, отметил эксперт. По его словам, в столице в среднем пожилым людям предлагают зарплату от 55 до 70 тыс. рублей.

До этого учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что работающие пенсионеры могут претендовать на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации два раза в год. В случае с прохождением диспансеризации за сотрудниками будет сохраняться средний заработок. Однако эксперт уточнила, что этот вопрос требует предварительного согласования выбранных для осмотра дней с работодателем.

Ранее были названы самые востребованные профессии среди пенсионеров.

