На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие преимущества есть у работающих пенсионеров

Специалист Митрофанова: работающим пенсионерам доступен дополнительный отпуск
true
true
true
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Работающие пенсионеры могут претендовать на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации два раза в год. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, они могут дополнительно брать отпуск без сохранения заработной платы.

«Трудовой кодекс разрешает ежегодно уходить в него на 14 календарных дней, а при наличии инвалидности – на 60. Ветераны боевых действий вправе взять отпуск за свой счет на срок до 35 календарных дней, а основной использовать в удобное для них время, вне зависимости от графика», — уточнила Митрофанова.

В случае с прохождением диспансеризации за сотрудниками будет сохраняться средний заработок. Однако эксперт уточнила, что этот вопрос требует предварительного согласования выбранных для осмотра дней с работодателем.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб до этого говорила, что в России обсуждается возможность начисления всех пропущенных индексаций работающим пенсионерам за период трудовой деятельности. Работа в этом направлении постепенно ведется, но полное восстановление всех выплат обеспечить крайне сложно, так как на эти цели в бюджете средства не заложены.

Ранее стала известна разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами