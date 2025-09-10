Стало известно, какие преимущества есть у работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры могут претендовать на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации два раза в год. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, они могут дополнительно брать отпуск без сохранения заработной платы.

«Трудовой кодекс разрешает ежегодно уходить в него на 14 календарных дней, а при наличии инвалидности – на 60. Ветераны боевых действий вправе взять отпуск за свой счет на срок до 35 календарных дней, а основной использовать в удобное для них время, вне зависимости от графика», — уточнила Митрофанова.

В случае с прохождением диспансеризации за сотрудниками будет сохраняться средний заработок. Однако эксперт уточнила, что этот вопрос требует предварительного согласования выбранных для осмотра дней с работодателем.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб до этого говорила, что в России обсуждается возможность начисления всех пропущенных индексаций работающим пенсионерам за период трудовой деятельности. Работа в этом направлении постепенно ведется, но полное восстановление всех выплат обеспечить крайне сложно, так как на эти цели в бюджете средства не заложены.

Ранее стала известна разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров.