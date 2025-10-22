Россиянин избил чужого ребенка черенком лопаты

В Калининградской области с мужчины, избившего ребенка черенком лопаты, взыскали компенсацию. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 14 марта около дома на улице Ясной. Мужчина напал на 12-летнего мальчика и нанес ему удары черенком лопаты в область лица и спины, а также избил ребенка ладонью по голове. В результате малолетний получил травмы.

Прокуратура района провела проверку и обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд взыскал с нападавшего 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего ребенка.

