На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил чужого ребенка черенком лопаты

В Калининградской области мужчина избил ребенка черенком лопаты
true
true
true
close
Shutterstock

В Калининградской области с мужчины, избившего ребенка черенком лопаты, взыскали компенсацию. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 14 марта около дома на улице Ясной. Мужчина напал на 12-летнего мальчика и нанес ему удары черенком лопаты в область лица и спины, а также избил ребенка ладонью по голове. В результате малолетний получил травмы.

Прокуратура района провела проверку и обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд взыскал с нападавшего 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего ребенка.

До этого мужчина в Москве избил ребенка на детской площадке и попал на видео. Мальчик объяснил, что ссора произошла из-за оскорбления его матери.

Ранее пассажир избил петербургского таксиста на глазах у жены и ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами