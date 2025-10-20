На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажир избил петербургского таксиста на глазах у жены и ребенка

Sakhapress: в Петербурге пассажир избил таксиста на глазах жены и ребенка
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге пассажир избил таксиста за то, что тот отказался везти его вместе с женой и ребенком. Об этом сообщает Sakhapress.

Инцидент произошел, когда как водитель отказался везти семью, сославшись на то, что мужчина-пассажир, по его мнению, был пьян и разговаривал «не тем тоном». Таксист выразил опасение за свое здоровье.

Сначала пассажир пытался словесно убедить водителя отвезти их, но затем начал вести себя агрессивно и избил шофера. Спутница, сопровождавшая нападавшего, просила его выйти и заказать другую машину, но мужчина не послушался. Избиение произошло на глазах у ребенка, который сильно испугался и расплакался. Произошедшее попало на видеорегистратор.

Ранее пьяный пассажир российского такси избил водителя пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами