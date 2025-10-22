На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожарные ликвидировали возгорание на Белорусском вокзале

Пожар в здании Белорусского вокзала потушен
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Пожарные потушили возгорание на Белорусском вокзале. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, возгорание происходило на втором этаже административного здания Белорусского вокзала. В настоящий момент оно ликвидировано. Пострадавших нет.

18 октября под платформой №5 Белорусского вокзала произошло задымление. Оттуда в сторону Лобни отправляются поезда МЦД-1 . Во время работы пожарных доступ на платформу был ограничен, несколько поездов в Лобню отстали от графика. Никто не пострадал. По данным агентства «Москва», под платформой загорелся кабель.

21 июля обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни Ростовской области.

13 июля стало известно, что у Ярославского вокзала в Москве произошел пожар.

Ранее в Москве загорелось здание у Павелецкого вокзала.

