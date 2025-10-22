Пожарные ликвидировали возгорание на Белорусском вокзале

Пожарные потушили возгорание на Белорусском вокзале. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, возгорание происходило на втором этаже административного здания Белорусского вокзала. В настоящий момент оно ликвидировано. Пострадавших нет.

18 октября под платформой №5 Белорусского вокзала произошло задымление. Оттуда в сторону Лобни отправляются поезда МЦД-1 . Во время работы пожарных доступ на платформу был ограничен, несколько поездов в Лобню отстали от графика. Никто не пострадал. По данным агентства «Москва», под платформой загорелся кабель.

