В Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале

На вокзале в Ростовской области загорелась кровля после падения обломков БПЛА

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни Ростовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Огонь охватил кровлю зданий вокзального комплекса. Дополнительно загорелся цветочный магазин в том же населенном пункте. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

«Люди не пострадали. Из диспетчерского пункта эвакуировано трое работников. Военные продолжают отражение воздушных атак в районе Новошахтинска, Шахт и Новочеркасска», — сообщил Слюсарь.

В ночь на 21 июля украинские беспилотники атаковали Ростовскую область.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотника во время атаки на столицу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в бундестаге заявили о планах купить Украине ракеты Patriot на €5 млрд.