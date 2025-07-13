МЧС: возгорание бытовки произошло у Ярославского вокзала в Москве

У Ярославского вокзала в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, недалеко от места инцидента произошел взрыв.

Управление МЧС России по Москве сообщило в своем Telegram-канале, что у Ярославского вокзала произошло возгорание строительной бытовки.

«На Комсомольской площади произошло возгорание строительной бытовки напротив Ярославского вокзала, где проводятся работы по ремонту фасада здания. Пожар оперативно ликвидировали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

Накануне на юго-западе Москвы произошло возгорание на территории технопарка «Слава». Пожар начался на первом этаже административного здания. На месте наблюдалось плотное задымление.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.