У Ярославского вокзала в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, недалеко от места инцидента произошел взрыв.
Управление МЧС России по Москве сообщило в своем Telegram-канале, что у Ярославского вокзала произошло возгорание строительной бытовки.
«На Комсомольской площади произошло возгорание строительной бытовки напротив Ярославского вокзала, где проводятся работы по ремонту фасада здания. Пожар оперативно ликвидировали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.
Накануне на юго-западе Москвы произошло возгорание на территории технопарка «Слава». Пожар начался на первом этаже административного здания. На месте наблюдалось плотное задымление.
Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.