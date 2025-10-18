Платформу Белорусского вокзала закрыли для пассажиров из-за задымления

В Москве произошло задымление на Белорусском вокзале, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, около 14:00 у расположенного рядом выхода со станции метро «Белорусская» на зеленой ветке стояли несколько пожарных машин и автомобилей скорой. Там ощущался запах гари.

Московская железная дорога уточнила в Telegram-канале, что задымление возникло в 13:34 под платформой №5. Оттуда в сторону Лобни отправляются поезда МЦД-1 (первая линия Московских центральных диаметров, связывающая подмосковные города Одинцово и Лобню и соединяющая Белорусское и Савеловское направления Московской ж/д). Во время работы пожарных доступ на платформу был ограничен, несколько поездов в Лобню отстали от графика. В 14:00 задымление ликвидировали. При этом никто не пострадал.

По данным агентства «Москва», под платформой загорелся кабель. Из-за возгорания движение на одном из диаметров приостановили.

