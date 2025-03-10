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В Москве загорелось здание у Павелецкого вокзала, люди внутри просят о помощи

Mash: в Москве вспыхнуло здание в районе Павелецкого вокзала
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash»

Пожар произошел в здании, расположенном около Павелецкого вокзала в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, люди, находящиеся в горящем здании, просят о помощи. На данный момент не сообщается о причинах пожара.

Официальные источники пока не сообщали о пожаре. Сведения о пострадавших продолжают уточняться.

Как уточнило агентство «Москва», пожар начался в находящемся на реконструкции здании на Дербеневской улице рядом с Павелецким вокзалом.

8 марта в Москве произошел пожар возле метро «Чертановская». Загорелась крыша двухэтажного торгового центра. Возгорание оперативно ликвидировали, о пострадавших не сообщается.

25 февраля пять человек пострадали во время пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Академика Варги в Москве. По словам источника ТАСС, пострадавшие надышались угарным газом.

Ранее пожар произошел в институте вычислительной техники в Москве.

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