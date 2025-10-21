Стало известно о взрывах на нефтеперерабатывающих заводах в двух странах Европы

В Венгрии и Румынии произошли взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний считался крупнейшим в Венгрии. Причины инцидентов на момент публикации неизвестны.

Сообщается, что в результате пожара на заводе в Венгрии, который преимущественно занимается переработкой нефти из России, пострадавших нет. Объекты, сохранившиеся после воспламенения возвращаются к работе. В свою очередь, в румынском НПЗ травмы ноги и головы получил 57-летний рабочий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже отреагировал на случившееся, написав в соцсетях, что «поставки топлива в Венгрию в порядке». Он также пообещал провести тщательное расследование по факту инцидента.

Напомним, Венгрия отказалась от введения полного запрета на импорт российских энергоресурсов в страны Евросоюза, поскольку это угрожает энергобезопасности республики. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X, комментируя голосование в комитете Европарламента.

Как отметил министр, комитет по промышленности и энергетике Европарламента, где доминирует Европейская народная партия, одобрил план о запрете поставок российской нефти и газа с 1 января 2026 года.

Ранее Венгрия, Румыния и другие пять стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России