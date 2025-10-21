На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о взрывах на нефтеперерабатывающих заводах в двух странах Европы

Коммерсантъ: взрывы произошли на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии и Румынии
close
Thomas Peter/Reuters

В Венгрии и Румынии произошли взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний считался крупнейшим в Венгрии. Причины инцидентов на момент публикации неизвестны.

Сообщается, что в результате пожара на заводе в Венгрии, который преимущественно занимается переработкой нефти из России, пострадавших нет. Объекты, сохранившиеся после воспламенения возвращаются к работе. В свою очередь, в румынском НПЗ травмы ноги и головы получил 57-летний рабочий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже отреагировал на случившееся, написав в соцсетях, что «поставки топлива в Венгрию в порядке». Он также пообещал провести тщательное расследование по факту инцидента.

Напомним, Венгрия отказалась от введения полного запрета на импорт российских энергоресурсов в страны Евросоюза, поскольку это угрожает энергобезопасности республики. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X, комментируя голосование в комитете Европарламента.

Как отметил министр, комитет по промышленности и энергетике Европарламента, где доминирует Европейская народная партия, одобрил план о запрете поставок российской нефти и газа с 1 января 2026 года.

Ранее Венгрия, Румыния и другие пять стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами