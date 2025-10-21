На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таец арестован за услуги по увеличению пениса

true
true
true
close
ฅนมีสี/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция Бангкока задержала 51-летнего тайца по имени Питтайя за незаконное проведение процедур по увеличению пениса и обрезанию, которые он рекламировал в TikTok, пишет Thaiger.

Как сообщили в Отделе полиции по защите прав потребителей (CPPD), подозреваемый предлагал услуги без медицинской лицензии. Он договаривался о встречах с клиентами через интернет, проводя процедуры в частных домах или прямо в своем автомобиле.

Мужчина был арестован, когда собирался провести очередную процедуру. При обыске автомобиля было найдено 39 предметов, включая хирургические инструменты, анестетики, медицинские принадлежности и жемчужные бусины.

Мужчина признался, что не имеет медицинского образования и обучался «по интернету». По его словам, он занимался этим около года, считая услуги «удобными и доступными» для клиентов.

Питтайе предъявлены обвинения в незаконной медицинской практике согласно разделу 26 Закона о медицинской профессии Таиланда. Нарушителю грозит до трех лет тюрьмы, штраф до $900 или оба наказания одновременно.

Ранее житель Таиланда избил туриста, который справил нужду в общественном месте.

