Профсоюз полиции раскрыл первые результаты блокировки звонков в WhatsApp

Профсоюз полиции: блокировка звонков в WhatsApp снизила число жертв аферистов
Global Look Press

Благодаря блокировке звонков в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) удалось снизить количество жертв мошенников – это оказалось эффективной мерой, которая уже продемонстрировала положительный результат. Однако преступники продолжают разрабатывать новые схемы обмана граждан, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Звонки на WhatsApp сейчас заблокированы, и это подействовало. Мне приходится посещать отделы полиции, и если раньше там сидело по пять-шесть обманутых, то сейчас – один-два человека», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что банки, в частности ВТБ и Сбербанк, начали оперативно блокировать подозрительные операции, что тоже внесло свой вклад в борьбу с мошенничеством. Так, например, обманутый аферистами клиент может остановить операцию одной кнопкой, сразу направив информацию правоохранителям.

Но одновременно с усовершенствованием мер противодействия преступникам они также оттачивают новые схемы обмана граждан, добавил Лобарев. По его словам, чаще всего страдают от действий аферистов именно пенсионеры, которым они внушают действовать быстро и никому не сообщать о разговоре, якобы чтобы не попасть под уголовку.

«Пенсионеры верят. Поэтому мы посещаем учебные заведения, просим молодых людей поговорить со своими бабушками и дедушками», — подчеркнул эксперт ГУВД.

Исследователи до этого выяснили, что подавляющее большинство россиян (70%) стали чаще пользоваться классической сотовой связью для звонков после того, как в России были ограничены интернет-звонки в WhatsApp и Telegram. Также возросла популярность текстового общения (27%), голосовых сообщений (22%) и электронной почты (10%). Отмечено также, что четверть россиян начали пользоваться мессенджером MAX.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать пенсионеров с помощью схемы со сдачей анализов.

