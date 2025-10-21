Работа Telegram и WhatsApp на юге России восстановлена

РИА Новости: Telegram и WhatsApp возобновили работу после сбоя на юге России

Работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), прерывавшаяся на юге России, практически полностью восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости.

Массовый сбой произошел днем во вторник и продолжался несколько часов. В Ростове-на-Дону мессенджеры не работали даже при проводном подключении, в Краснодаре и Сочи наблюдались серьезные перебои в работе. Мобильный интернет функционировал с ограничениями

По последним данным, в Ростове-на-Дону и Краснодаре работа мессенджеров восстановлена полностью, в Сочи периодически сохраняются проблемы с Telegram. В Крыму проводной интернет работает стабильно.

В Махачкале мессенджеры продолжают работать только через VPN-сервисы, однако такая ситуация сохраняется уже около полутора лет.

Днем 21 октября портал «Сбой.рф» сообщал, что чаще всего жалобы поступали из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградкой областей.

В Ростове-на-Дону даже подключение VPN не помогает восстановить работу Telegram и WhatsApp.

Ранее журналисты России попросили у Минцифры внести СМИ в перечень жизненно важных сайтов.