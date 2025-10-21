На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работа Telegram и WhatsApp на юге России восстановлена

РИА Новости: Telegram и WhatsApp возобновили работу после сбоя на юге России
true
true
true
close
AlexandraPopova/Shutterstock/FOTODOM

Работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), прерывавшаяся на юге России, практически полностью восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости.

Массовый сбой произошел днем во вторник и продолжался несколько часов. В Ростове-на-Дону мессенджеры не работали даже при проводном подключении, в Краснодаре и Сочи наблюдались серьезные перебои в работе. Мобильный интернет функционировал с ограничениями

По последним данным, в Ростове-на-Дону и Краснодаре работа мессенджеров восстановлена полностью, в Сочи периодически сохраняются проблемы с Telegram. В Крыму проводной интернет работает стабильно.

В Махачкале мессенджеры продолжают работать только через VPN-сервисы, однако такая ситуация сохраняется уже около полутора лет.

Днем 21 октября портал «Сбой.рф» сообщал, что чаще всего жалобы поступали из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградкой областей.

В Ростове-на-Дону даже подключение VPN не помогает восстановить работу Telegram и WhatsApp.

Ранее журналисты России попросили у Минцифры внести СМИ в перечень жизненно важных сайтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами